Пытался помириться с девушкой: юноша украл цветы с мемориала в честь погибших воинов (фото)

В поселке Мизоч Ровенского района 19-летний парень украл цветы возле стелы в честь павших защитников Украины.

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Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Правоохранители получили сообщение от 54-летней женщины, что днем 23 апреля в поселке Мизоч неизвестный похитил искусственные и живые цветы, которые находились возле стелы в честь погибших в войне.

Полицейские установили, что злоумышленником оказался 19-летний житель соседней территориальной общины.

Как пояснил молодой человек, цветы он похитил чтобы загладить вину перед своей девушкой, с которой накануне поссорился.

В Мизоцком поселковом совете добавили, что правонарушителя установили благодаря видеонаблюдению. "Кавалер", как отмечается, искренне раскаялся и попросил прощения за содеянное.

Правоохранители отмечают, что парень уже не впервые попадает в поле их внимания из-за административных и уголовных правонарушений. На этот раз на него составили админпротокол за мелкое хищение имущества, а дело передали в суд.

Напомним, в начале января 2025 года неизвестный хотел уничтожить флажки, установленные в память о погибших украинских защитников на Майдане Независимости в Киеве. Мужчина облил их горючей жидкостью из бутылки и пытался их поджечь.

Также Фокус писал, что год назад Кабинет Министров Украины официально определил место расположения Национального военного мемориального кладбища. Военное кладбище будет размещено в Гатненской общине Фастовского района Киевской области.