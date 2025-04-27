Намагався примиритися з дівчиною: юнак вкрав квіти з меморіалу на честь загиблих воїнів (фото)

У селищі Мізоч Рівненського району 19-річний хлопець поцупив квіти біля стели на честь полеглих захисників України.

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Про це повідомили у поліції Рівненській області.

Правоохоронці отримали повідомлення від 54-річної жінки, що вдень 23 квітня у селищі Мізоч невідома особа викрала штучні та живі квіти, які знаходилися біля стели на честь загиблих у війні.

Поліцейські встановили, що зловмисником виявився 19-річний мешканець сусідньої територіальної громади.

Як пояснив молодик, квіти він викрав аби загладити провину перед своєю дівчиною, з якою напередодні посварився.

У Мізоцькій селищній раді додали, що правопорушника встановили завдяки відеоспостереженню. "Кавалер", як наголошується, щиро розкаявся та попросив вибачення за скоєне.

Правоохоронці зазначають, що хлопець вже не вперше потрапляє у поле їхньої уваги через адміністративні та кримінальні правопорушення. Цього разу на нього склали адмінпротокол за дрібне викрадення майна, а справу передали до суду.

Нагадаємо, на початку січня 2025 року невідомий хотів знищити прапорці, встановлені в пам'ять про загиблих українських захисників на Майдані Незалежності в Києві. Чоловік облив їх горючою рідиною з пляшки та намагався їх підпалити.

Також Фокус писав, що рік тому Кабінет Міністрів України офіційно визначив місце розташування Національного військового меморіального кладовища. Військовий цвинтар буде розміщено у Гатненській громаді Фастівського району Київської області.