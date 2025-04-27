Налет авиации и удары "Хаммерами": Силы обороны на юге разбили артиллерию ВС РФ (видео)

Украинская тактическая авиация нанесла серию точных авиаударов по позициям российских войск на южном направлении. Воздушные силы ВСУ, предположительно, использовали высокоточные боеприпасы французского производства AASM HAMMER.

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Видео боевой работы по позициям противника опубликовала пресс-служба Сил обороны Юга 27 апреля.

В общей сложности зафиксированы три авиаудара по вражеской артиллерии, штурмовым группам спецназа и складу боеприпасов на временно оккупированной территории Запорожской области. Также украинские военные нанесли серию ударов по российской технике и пехоте с использованием ударных дронов.

Первый авиаудар был нанесен в районе села Победное — прямым попаданием высокоточной авиабомбы уничтожена дальнобойная 152-мм буксируемая гаубица 2А36 "Гиацинт-Б". А второй авиабомбой поражено полевое укрепление с расчетом артиллерии.

Второй авиаудар был нанесен по российской штурмовой группе 22-й отдельной бригады спецназа. Применены две авиабомбы, предположительно французского производства AASM HAMMER.

Еще одно огневое поражение противнику было нанесено в районе села Жеребянки, Запорожской области. По данным "Милитарного", в лесополосе был уничтожен склад с боеприпасами.

Дополнительно показано использование ударного дрона с зажигательным термитным зарядом, которым было уничтожено укрытие с размещенной в нем 57-мм зенитной пушкой АЗП-57.

Высокоточное оружие украинской авиации

AASM (HAMMER) — это французский комплект наведения для свободнопадающих авиабомб, аналог американского JDAM, но с рядом преимуществ:

Наличие твердотопливного ускорителя позволяет увеличить дальность применения: от 15 км (с малых высот) до 70 км (с больших высот).

Системы наведения могут включать GPS/инерционное наведение, тепловизионную или лазерную коррекцию.

На вооружении Украины используются версии калибра 227 кг (Hammer-250), начавшие применяться с начала 2024 года, впервые замеченные во время боев за Авдеевку.

Отметим, украинская авиация неоднократно успешно применяла данный вид вооружения против армии РФ. Недавно истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанес точечный авиаудар по ротному командному пункту и зданию с личным составом российской армии на временно оккупированной территории Херсонской области.

Еще одна успешная атака была осуществлена вблизи населенного пункта Алешки на Херсонском направлении. В ходе боевой мисии украинские летчики применили две авиабомбы с комплектом JDAM-ER, которые были сброшены с многоцелевого истребителя МиГ-29.