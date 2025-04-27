Наліт авіації та удари "Хаммерами": Сили оборони на півдні розбили артилерію ЗС РФ (відео)

Українська тактична авіація завдала серію точних авіаударів по позиціях російських військ на південному напрямку. Повітряні сили ЗСУ, імовірно, використовували високоточні боєприпаси французького виробництва AASM HAMMER.

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Відео бойової роботи по позиціях противника опублікувала пресслужба Сил оборони Півдня 27 квітня.

Загалом зафіксовано три авіаудари по ворожій артилерії, штурмовим групам спецпризначенців і складу боєприпасів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Також українські військові завдали серію ударів по російській техніці та піхоті з використанням ударних дронів.

Перший авіаудар було завдано в районі села Переможне — прямим попаданням високоточної авіабомби знищено далекобійну 152-мм буксировану гаубицю 2А36 "Гіацинт-Б". А другою авіабомбою уражено польове укріплення з розрахунком артилерії.

Другий авіаудар було завдано по російській штурмовій групі 22-ї окремої бригади спецвійськ. Застосовано дві авіабомби, імовірно французького виробництва AASM HAMMER.

Ще одне вогневе ураження противнику було завдано в районі села Жереб'янки, Запорізької області. За даними "Мілітарного", у лісосмузі було знищено склад із боєприпасами.

Додатково показано використання ударного дрона із запальним термітним зарядом, яким було знищено укриття з розміщеною в ньому 57-мм зенітною гарматою АЗП-57.

Високоточна зброя української авіації

AASM (HAMMER) — це французький комплект наведення для вільнопадаючих авіабомб, аналог американського JDAM, але з низкою переваг:

Наявність твердопаливного прискорювача дає змогу збільшити дальність застосування: від 15 км (з малих висот) до 70 км (з великих висот).

Системи наведення можуть включати GPS/інерційне наведення, тепловізійну або лазерну корекцію.

На озброєнні України використовуються версії калібру 227 кг (Hammer-250), що почали застосовуватися з початку 2024 року, вперше помічені під час боїв за Авдіївку.

Зазначимо, українська авіація неодноразово успішно застосовувала цей вид озброєння проти армії РФ. Нещодавно винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ завдав точкового авіаудару по ротному командному пункту і будівлі з особовим складом російської армії на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Ще одна успішна атака була здійснена поблизу населеного пункту Олешки на Херсонському напрямку. Під час бойової місії українські льотчики застосували дві авіабомби з комплектом JDAM-ER, які були скинуті з багатоцільового винищувача МіГ-29.