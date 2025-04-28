Рассеять внимание и растянуть огневые средства: ВС РФ испытывают новую тактику в Донецкой области

На Новопавловском направлении в Донецкой области ВС РФ начали испытывать новую тактику. Они используют "демодии", чтобы рассеять и отвлечь внимание Сил обороны.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командира аэромобильного батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Богдан Януш.

По его словам, основные виды штурмов у россиян сейчас — мотоциклетные и пешие. Бронетехнику они применяют раз в 2-3 недели. Обычно, выдвигаются колонной с мощным РЭБом и одновременно используют "демодии", которые имеют целью отвлечь внимание Сил обороны.

На днях в зоне ответственности 79-й бригады ДШВ ВСУ оккупанты совершили мощную попытку прорыва через передний край с выходом в тыл. Движение колонн техники россияне начали в 4 утра.

"Несколько групп на разные позиции. Рассеять внимание как наших средств наблюдения, так и нашей пехоты. И, соответственно, растянуть наши огневые средства по разным направлениям. Плюс, параллельно, за несколько дней до этого противник "ровняет" все линии боевого соприкосновения, ближайшие села — начиная от ствольной артиллерии, заканчивая КАБами", — рассказал Богдан Януш.

В Генштабе ВСУ 28 апреля сообщили, что на Новопавловском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Привольное, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

Напомним, что Вооруженные силы РФ малыми штурмовыми группами пробираются на территорию Сумской области. Они намерены расширить там серую зону.

Также сообщалось, что 2 десантника ВСУ попали в плен к ВС РФ, а потом сами пленили россиян.