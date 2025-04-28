Розсіяти увагу і розтягти вогневі засоби: ЗС РФ випробовують нову тактику на Донеччині
На Новопавлівському напрямку на Донеччині ЗС РФ почали випробовувати нову тактику. Вони використовують "демодії", щоб розсіяти і відволікти увагу Сил оборони.
Про це в ефірі телемарафону розповів заступник командира аеромобільного батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш.
За його словами, основні види штурмів у росіян зараз — мотоциклетні та піші. Бронетехніку вони застосовують раз в 2-3 тижні. Зазвичай, висуваються колоною з потужним РЕБом і водночас використовують "демодії", які мають на меті відволікти увагу Сил оборони.
Днями в зоні відповідальності 79-ї бригади ДШВ ЗСУ окупанти здійснили потужну спробу прориву через передній край з виходом в тил. Рух колон техніки росіяни розпочали о 4 ранку.
"Декілька груп на різні позиції. Розсіяти увагу як наших засобів спостереження, так і нашої піхоти. І, відповідно, розтягти наші вогневі засоби по різних напрямках. Плюс, паралельно, за кілька днів до цього противник "рівняє" всі лінії бойового зіткнення, найближчі села — починаючи від ствольної артилерії, закінчуючи КАБами", — розповів Богдан Януш.
У Генштабі ЗСУ 28 квітня повідомили, що на Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в бік Одрадного.
Нагадаємо, що Збройні сили РФ малими штурмовими групами пробираються на територію Сумської області. Вони мають намір розширити там сіру зону.
Також повідомлялося, що 2 десантники ЗСУ потрапили в полон до ЗС РФ, а потім самі полонили росіян.