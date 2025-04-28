В мирном плане США отсутствует пункт о выборах в Украине: реакция России, — СМИ

В плане президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по завершению войны в Украине отсутствует требование о проведении выборов президента в Украине.

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Об этом пишет издание "Радио Свобода" со ссылкой на европейских дипломатов.

Сначала этот пункт упоминался как потенциальное условие для прекращения войны. Однако позже он "тихо исчез" из тезисов, которые готовились США.

"К большому облегчению Европы, на данный момент исключен призыв к новым выборам в Украине — пункт, который, как говорят европейские дипломаты, тихо исчез из американских тезисов", — говорится в сообщении.

Однако, по информации издания, все же остается вероятность, что Россия будет настаивать на включении этого требования проведения выборов в возможные договоренности.

Напомним, ранее США изъявляли желание, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы, возможно, до конца 2025 года. Тогда было известно, что Дональд Трамп и его специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог работали над планом по заключению соглашения. Как заявлял последний, в большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Однако, по словам госпожи посол Украины в США Оксаны Маркаровой, с украинской стороной этот вопрос не обсуждался.

Напомним, что 25 апреля агентство Reuters опубликовало полное содержание мирного плана Трампа, который, вероятно, должны были утвердить во время переговоров в Лондоне 23 апреля, но они сорвались из-за нежелания Украины отказываться от своей земли. Среди них — "постоянное прекращение огня" и признание оккупированных территорий российскими. Россияне должны были вернуть Украине часть Харьковской области, контроль над ЗАЭС и устьем Днепра рядом с Кинбурнской косой. Если же соглашение не сработает, у Украины есть план "Б".