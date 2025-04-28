В мирному плані США відсутній пункт про вибори в Україні: реакція Росії, — ЗМІ

У плані президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні відсутня вимога щодо проведення виборів президента в Україні.

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Про це пише видання "Радіо Свобода" з посиланням на європейських дипломатів.

Спочатку цей пункт згадувався як потенційна умова для припинення війни. Однак пізніше він "тихо зник" із тез, які готувалися США.

"На превелике полегшення Європи, на даний момент виключено заклик до нових виборів в Україні – пункт, який, як кажуть європейські дипломати, тихо зник з американських тез", — йдеться в повідомленні.

Однак, за інформацією видання, все ж залишається ймовірність, що Росія наполягатиме на включенні цієї вимоги проведення виборів до можливих домовленостей.

Нагадаємо, раніше США виявляли бажання, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори, можливо, до кінця 2025 року. Тоді було відомо, що Дональд Трамп і його спеціальний представник з питань України та Росії Кіт Келлог працювали над планом щодо укладення угоди. Як заявляв останній, у більшості демократичних країн вибори проводяться під час війни. Однак, за словами пані посол України в США Оксани Маркарової, з українською стороною це питання не обговорювалось.

Нагадаємо, що 25 квітня агентство Reuters опублікувало повний зміст мирного плану Трампа, який, ймовірно, мали затвердити під час переговорів у Лондоні 23 квітня, але вони зірвалися через небажання України відмовлятися від своєї землі. Серед них — "постійне припинення вогню" та визнання окупованих територій російськими. Росіяни мали повернути Україні частину Харківської області, контроль над ЗАЕС та гирлом Дніпра поруч з Кінбурнською косою. Якщо ж угода не спрацює, в України є план "Б".