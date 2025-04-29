В ВСУ опровергли захват ВС РФ населенного пункта на Харьковщине

В сети 28 апреля СМИ распространили информацию о том, что ВС РФ захватили село Каменка, что в Двуречанской громаде в Харьковской области.

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В ВСУ отрицают, что населенный пункт перешел под контроль россиян. Об этом "Ґвара Медиа" сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"По состоянию на вчера там [в селе Каменка — ред.] точно были украинские позиции", — заявил Трегубов.

Между тем в местном паблике "Двуречная — мой родной край" сообщали, что противник продвинулся в Каменке за рекой Оскол на Купянском направлении, а штурмовые группы противника установили флаги в южной и центральной частях села.

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке за 28 апреля сообщает, что российские войска захватили южную часть села Каменка (к северо-востоку от Купянска, недалеко от международной границы) и продвинулись к восточной окраине населенного пункта. При этом аналитики ISW опровергают заявления россиян, что село захвачено полностью.

В сводке Генштаба ВСУ 29 апреля о боях в Каменке не упоминалось, но говорилось о том, что на Харьковском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки.

На Купянском направлении 28 апреля состоялось семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки, Глушковки и Новой Кругляковки.

Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удар по вражеской логистике в районе Сватово в Луганской области. Из-за этого оккупанты потеряли возможность переправляться через реку Жеребец и технику.

28 апреля сообщалось, что на Новопавловском направлении в Донецкой области ВС РФ начали испытывать новую тактику. Они используют "демодии", чтобы рассеять и отвлечь внимание Сил обороны.