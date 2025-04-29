У ЗСУ спростували захоплення ЗС РФ населеного пункту на Харківщині

В мережі 28 квітня ЗМІ поширили інформацію про те, що ЗС РФ захопили село Камʼянка, що у Дворічанській громаді в Харківській області.

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У ЗСУ заперечують, що населений пункт перейшов під контроль росіян. Про це "Ґвара Медіа" сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Станом на вчора там [у селі Камʼянка — ред.] точно були українські позиції", — заявив Трегубов.

Між тим у місцевому пабліку "Дворічна — мій рідний край" повідомляли, що противник просунувся у Кам'янці за річкою Оскіл на Куп'янському напрямку, а штурмові групи противника встановили прапори у південній та центральній частинах села.

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні за 28 квітня повідомляє, що російські війська захопили південну частину села Кам’янка (на північний схід від Куп’янська, неподалік міжнародного кордону) і просунулися до східної околиці населеного пункту. При цьому аналітики ISW спростовують заяви росіян, що село захоплене повністю.

У зведенні Генштабу ЗСУ 29 квітня про бої в Кам'янці не згадувалося, але йшлося про те, що на Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку 28 квітня відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

Нагадаємо, що Сили оборони України завдали удару по ворожій логістиці в районі Сватового в Луганській області. Через це окупанти втратили можливість переправлятися через річку Жеребець та техніку.

28 квітня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку на Донеччині ЗС РФ почали випробовувати нову тактику. Вони використовують "демодії", щоб розсіяти і відволікти увагу Сил оборони.