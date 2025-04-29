Пытались прорваться: ВСУ "раскрошили" бронеколонну россиян под Торецком (видео)

Российские оккупанты на Торецком направлении попробовали новую технику штурма. Они использовали "зашитую" бронеколонну, которую отправили для атаки с разных направлений.

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Об этом сообщили в 28-й бригаде ВСУ имени Рыцарей Зимнего Похода.

В тот день российские оккупанты решили поэкспериментировать с комбинированной тактикой штурма на Торецком направлении. На этот раз они решили во время очередной атаки совместить "зашитую" бронеколонну и скоростные мотоциклы, одновременно отправив их в атаку с разных флангов.

Впрочем, вражеский замысел не реализовался. Колонну остановила украинская артиллерия и "разобрала на молекулы" одну за другой единицу российской техники.

"Пилоты 28-й бригады с ББпС "Вспышка", подразделения "Kurt&Company", R.V. 3-го мехбатальона, а также наши друзья из РУБпАК "Феникс", 93 ОМБр и других смежных подразделений совместными усилиями уничтожили байкеров и "замангаленную" ББМ. А десант сначала раскрошили сбросами и FPV, а затем зачистили пехотинцы", — рассказали в бригаде.

Напомним, что 29 апреля сообщалось, что в районе Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей, бойцы 412 полка Nemesis уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец. А в придачу подожгли БМП, тяжелые грузовики и другую технику оккупантов.

Также сообщалось, что Воздушные силы Украины 27 апреля отбили российскую атаку, уничтожив системой NASAMS третьей модификации 11 крылатых ракет. Весь бой длился менее двух минут.