Намагалися прорватися: ЗСУ "розкришили" бронеколону росіян під Торецьком (відео)

Російські окупанти на Торецькому напрямку спробували нову техніку штурму. Вони використали "зашиту" бронеколону, яку відправили для атаки з різних напрямків.

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Про це повідомили у 28-й бригаді ЗСУ імені Лицарів Зимового Походу.

Того дня російські окупанти вирішили проекспериментувати із комбінованою тактикою штурму на Торецькому напрямку. Цього разу вони вирішили під час чергової атаки поєднати "зашиту" бронеколону та швидкісні мотоцикли, одночасно відправивши їх в атаку з різних флангів.

Втім, ворожий задум не реалізувався. Колону зупинила українська артилерія і "розібрала на молекули" одну за одною одиницю російської техніки.

"Пілоти 28-ї бригади з ББпС "Спалах", підрозділу "Kurt&Company", R.V. 3-го мехбатальйону, а також наші друзі з РУБпАК "Фенікс", 93 ОМБр та інших суміжних підрозділів спільними зусиллями знищили байкерів та "замангалену" ББМ. А десант спочатку розкришили скидами та FPV, а потім зачистили піхотинці", — розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що 29 квітня повідомлялося, що в районі Сватового, що на межі Харківської та Луганської областей, бійці 412 полку Nemesis знищили ворожу переправу через річку Жеребець. А на додачу підпалили БМП, важкі вантажівки та іншу техніку окупантів.

Також повідомлялося, що Повітряні сили України 27 квітня відбили російську атаку, знищивши системою NASAMS третьої модифікації 11 крилатих ракет. Весь бій тривав менш як дві хвилини.