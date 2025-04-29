В Иране, вероятно, взлетел в воздух склад с топливом для баллистических ракет: появилось видео последствий (видео)

В крупнейшем порту Ирана Бандар-Аббас произошел взрыв, вероятно, компонентов топлива баллистических ракет. Иранские власти заявляют о "несоблюдении процедур безопасности" в порту. Погибли по меньшей мере 70 человек и еще 1000 получили ранения.

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Последствия взрывов в иранском порту сняли с дрона. Видео обнародовало издание CNN.

По словам очевидцев, сначала произошел пожар, а затем раздался громкий взрыв. По меньшей мере 1000 человек получили ранения. Из раненых 190 остаются в больнице.

На обнародованных видео видно, что пожар начался среди контейнеров, где могли находиться компоненты для топлива, рабочие начали разбегаться, а дальше начались взрывы.

Комитет, расследующий происшествие в иранском порту сообщил, что перед взрывом имело место "несоблюдение принципов безопасности".

"Определение окончательной причины этого инцидента требует полного и всестороннего расследования его различных аспектов, что, учитывая требования экспертов, требует технических и лабораторных процессов", — говорится далее в заявлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что в порт поступили сотни тонн критически важного химического вещества, которое используется для топлива в иранской программе баллистических ракет.

Национальная нефтяная компания Ирана заявила, что взрыв в порту "не связан с нефтеперерабатывающими заводами, топливными резервуарами или нефтепроводами" в этом районе.

Другие эксперты предположили, что причиной огромного взрыва могут быть более обычные химические вещества.

"Это имеет признаки взрыва аммиачной селитры. Аммиачная селитра — это товарное химическое вещество, которое широко используется как удобрение и промышленная взрывчатка, но хорошо известно, что плохое хранение может значительно повысить риск взрыва в случае пожара. Материал вспыхивает и яростно горит менее чем за минуту, после чего через несколько секунд происходит разрушительная детонация. Это сверхзвуковая волна давления, которая бы разбила окна", — сказала Андреа Селла, профессор химии Университетского колледжа Лондона.

Напомним, что 21 марта Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с призывом атаковать Иран из-за угрозы национальной безопасности. Тем временем государственный телеканал Ирана показал подземную военную базу с тысячами ракет различных типов.