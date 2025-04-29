В Ірані, ймовірно, злетів у повітря склад із паливом для балістичних ракет: з'явилося відео наслідків (відео)

У найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас стався вибух, ймовірно, компонентів палива балістичних ракет. Іранська влада заявляє про "недотримання процедур безпеки" в порту. Загинуло щонайменше 70 людей і ще 1000 отримали поранення.

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Наслідки вибухів в іранському порту зафільмували з дрона. Відео оприлюднило видання CNN.

За словами очевидців, спочатку сталася пожежа, а потім пролунав гучний вибух. Щонайменше 1000 людей отримали поранення. З поранених 190 залишаються в лікарні.

На оприлюднених відео видно, що пожежа почалася серед контейнерів, де могли перебувати компоненти для палива, робітники почали розбігатися, а далі почалися вибухи.

Комітет, який розслідує подію в іранському порту повідомив, що перед вибухом мало місце "недотримання принципів безпеки".

"Визначення остаточної причини цього інциденту вимагає повного та всебічного розслідування його різних аспектів, що, з огляду на вимоги експертів, вимагає технічних та лабораторних процесів", – йдеться далі у заяві.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що до порту надійшли сотні тонн критично важливої ​​хімічної речовини, яка використовується для палива в іранській програмі балістичних ракет.

Національна нафтова компанія Ірану заявила, що вибух у порту "не пов’язаний з нафтопереробними заводами, паливними резервуарами чи нафтопроводами" в цьому районі.

Інші експерти припустили, що причиною величезного вибуху можуть бути більш звичайні хімічні речовини.

"Це має ознаки вибуху аміачної селітри. Аміачна селітра – це товарна хімічна речовина, яка широко використовується як добриво та промислова вибухівка, але добре відомо, що погане зберігання може значно підвищити ризик вибуху у разі пожежі. Матеріал спалахує та люто горить менш ніж за хвилину, після чого через кілька секунд відбувається руйнівна детонація. Це надзвукова хвиля тиску, яка б розбила вікна", – сказала Андреа Селла, професор хімії Університетського коледжу Лондона.

Нагадаємо, що 21 березня Дональд Трамп звернувся до Конгресу США з закликом атакувати Іран через загрозу національній безпеці. Тим часом державний телеканал Ірану показав підземну військову базу з тисячами ракет різних типів.