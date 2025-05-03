Британия отдала ВСУ все артиллерийские установки AS-90: чем их заменили (фото)

Великобритания передала Вооруженным силам Украины все самоходные артиллерийские установки AS-90. Британские военные завершили их использование.

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Об этом сообщает профильное издание Army Technology.

Последние стрельбы из артиллерийских систем 155-го калибра были в мае 2024 года. Выводить САУ из эксплуатации сначала планировали ближе к 2030 году, чтобы их замена проходила без серьезных пробелов в военных возможностях.

САУ AS-90 ввели в эксплуатацию в 1992 году

Несмотря на это, машины AS-90 списали раньше сроков и временно заменили на 14 шведских артиллерийских систем Archer, вошедших в состав 1-го полка Королевской конной артиллерии. В настоящее время 14 САУ Archer — это единственное орудие калибра 155 мм у британской армии.

AS-90 списали и временно заменили на 14 систем Archer

Колесная САУ Archer оснащена автоматизированной самоходной 155-мм пушкой с дальностью стрельбы до 50 км. Это вдвое превышает дальность стрельбы AS-90.

Согласно данным Минобороны Великобритании по количеству техники на балансе, в 2023 году систем AS-90 было 57 единиц. В феврале 2024 года их число уменьшилось до 39 систем, ведь другие экземпляры передали Украине.

Великобритания передала Украине около 70 систем AS-90

В декабре 2024 года САУ AS-90 поступили на вооружение 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а в первом квартале 2025 года — 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Суммарно Великобритания передала Украине 68 систем AS-90 тремя траншами — в 2023 году, в апреле и сентябре 2024 года.

Британские артиллерийские системы поступают как в боеготовом состоянии, так и как доноры для ремонта наиболее подходящих орудий.

ВСУ выбирали данную САУ за относительно высокий уровень локализации и успешные огневые испытания. AS-90 показала высокую скорость стрельбы, развертывания и ухода.

Введенная в эксплуатацию в 1992 году AS-90 была основным элементом военных операций Великобритании на протяжении десятилетий, включая войну в Ираке в 2003 году. Всего у британской армии было 179 единиц этого вооружения.

Напомним, военные Франции выяснили, что САУ CAESAR потеряно меньше, чем других орудий у ВСУ. CAESAR показал вдвое большую боеготовность, чем PzH 2000 и Archer.

Фокус также писал о первой потере на Курском направлении САУ 2С43 "Мальва", которая имеется у ВС РФ. Первый раз эту систему применили на фронте в 2024 году возле Белгорода.