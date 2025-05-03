Британія віддала ЗСУ всі артилерійські установки AS-90: чим їх замінили (фото)

Велика Британія передала Збройним силам України всі самохідні артилерійські установки AS-90. Британські військові завершили їхнє використання.

Related video

Про це повідомляє профільне видання Army Technology.

Останні стрільби з артилерійських систем 155-го калібру були в травні 2024 року. Виводити САУ з експлуатації спочатку планували ближче до 2030 року, щоб їхня заміна відбувалася без серйозних прогалин у військових можливостях.

САУ AS-90 ввели в експлуатацію в 1992 році

Незважаючи на це, машини AS-90 списали раніше термінів і тимчасово замінили на 14 шведських артилерійських систем Archer, що увійшли до складу 1-го полку Королівської кінної артилерії. Наразі 14 САУ Archer — це єдине знаряддя калібру 155 мм у британської армії.

AS-90 списали і тимчасово замінили на 14 систем Archer

Колісна САУ Archer оснащена автоматизованою самохідною 155-мм гарматою з дальністю стрільби до 50 км. Це вдвічі перевищує дальність стрільби AS-90.

Згідно з даними Міноборони Великої Британії щодо кількості техніки на балансі, у 2023 році систем AS-90 було 57 одиниць. У лютому 2024 року їхня кількість зменшилася до 39 систем, адже інші екземпляри передали Україні.

Велика Британія передала Україні близько 70 систем AS-90

У грудні 2024 року САУ AS-90 надійшли на озброєння 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ, а в першому кварталі 2025 року — 117-ї окремої важкої механізованої бригади.

Сумарно Велика Британія передала Україні 68 систем AS-90 трьома траншами — у 2023 році, у квітні та вересні 2024 року.

Британські артилерійські системи надходять як у боєготовому стані, так і як донори для ремонту найбільш підходящих знарядь.

ЗСУ обирали цю САУ за відносно високий рівень локалізації та успішні вогневі випробування. AS-90 показала високу швидкість стрільби, розгортання і відходу.

Введена в експлуатацію 1992 року AS-90 була основним елементом військових операцій Великої Британії протягом десятиліть, включно з війною в Іраку 2003 року. Загалом у британської армії було 179 одиниць цього озброєння.

Нагадаємо, військові Франції з'ясували, що САУ CAESAR втрачено менше, ніж інших гармат у ЗСУ. CAESAR показав удвічі більшу боєготовність, ніж PzH 2000 і Archer.

Фокус також писав про першу втрату на Курському напрямку САУ 2С43 "Мальва", яка є у ЗС РФ. Перший раз цю систему застосували на фронті 2024 року біля Бєлгорода.