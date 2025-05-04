Завод "Стрела" в Брянской области "больше не может работать" после удара, — ЦПД (фото)

В поселке Суземка Брянской области РФ под ударом дронов оказалось предприятие АО "Стрела", которое входит в структуру российского ВПК. Известно, что завод "предварительно больше не может работать после удара".

Related video

Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По словам руководителя ЦПД, предприятие специализируется на производстве электроники для оборонного комплекса.

"Производит трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты", — добавил Коваленко.

По словам главы ЦПД, завод также производил радиолокационное оборудование, сотрудничал с корпорацией "Ростех" и поставлял продукцию для предприятий российского ВПК.

Ранее сообщалось, что дроны ударили по объекту ВС РФ "Звезда" в 500 км от Украины. Объект специализируется на киберразведке и минимум второй раз страдает от ударов дронов неизвестного происхождения.

Впоследствии стало известно, что в Брянской области РФ дроны попали в оборонный комплекс. Под ударом оказалось предприятие, которое производит электронику для оборонного комплекса. РФ.