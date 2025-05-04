Завод "Стрєла" у Брянській області "більше не може працювати" після удару, — ЦПД (фото)

В селищі Суземка Брянської області РФ під ударом дронів опинилося підприємство АО "Стрєла", яке входить до структури російського ВПК. Наразі відомо, що завод "попередньо більше не може працювати після удару".

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Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

За словами керівника ЦПД, підприємство спеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу.

"Виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти", — додав Коваленко.

За словами глави ЦПД, завод також виробляв радіолокаційне обладнання, співпрацював з корпорацією "Ростех" і постачав продукцію для підприємств російського ВПК.

Раніше повідомлялося, що дрони вдарили по об'єкту ЗС РФ "Звєзда" за 500 км від України. Об'єкт спеціалізується на кіберрозвідці й мінімум вдруге потерпає від ударів дронів невідомого походження.

Згодом стало відомо, що в Брянській області РФ дрони влучили в оборонний комплекс. Під ударом опинилося підприємство, яке виробляє електроніку для оборонного комплексу. РФ.