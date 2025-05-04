Ровно два года назад Украина впервые сбила "несбиваемую" российскую ракету "Кинжал": детали операции (видео)

Вооруженные силы Украины показали видео с оператором зенитного ракетного комплекса Patriot, который 4 мая 2023 года впервые сбил российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" в небе над Киевом.

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Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Имя оператора, сбившего гиперзвуковую ракету, — Дмитрий. Его фамилия не разглашается. На видео он появляется с частично закрытым лицом.

"Когда началась война, я вступил в армию. Я даже не мог подумать, что я, простой программист, овладею ЗРК Patriot и собью первый "Кинжал" в мире", — заявил Дмитрий.

Оператор рассказал, что он и его коллеги тогда не знали, что Киев атакует именно "Кинжал".

"В тот момент мы видели на экране, что это баллистика, но мы сначала думали, что это был просто "Искандер". Только когда нашли обломки, тогда уже мы сами узнали, что это был "Кинжал". Все радовались, все друг друга поздравляли. Россия говорила, что "Кинжал" невозможно сбить, но оказалось, что все можно сбивать и все сбивается… Это было впервые в мире, когда сбили гиперзвуковую баллистическую ракету", — добавил он.

Напоминаем, в апреле 2025 года Генштаб ВСУ подтвердил удар по тайнику операторов дронов ВС РФ в Курской области.

Также вскоре Украина получит еще одну систему ПВО Patriot, которая поступит из Израиля, а западные союзники обсуждают, как заставить Германию или Грецию отправить еще одну.