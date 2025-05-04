Рівно два роки тому Україна вперше збила "незбивну" російську ракету "Кинджал": деталі операції (відео)

Збройні сили України показали відео з оператором зенітного ракетного комплексу Patriot, який 4 травня 2023 року вперше збив російську гіперзвукову ракету "Кинджал" у небі над Києвом.

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ім'я оператора, який збив гіперзвукову ракету, — Дмитро. Його прізвище не розголошується. На відео він з'являється з частково закритим обличчям.

"Коли почалася війна, я вступив до армії. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot і зіб'ю перший "Кинджал" у світі", — заявив Дмитро.

Оператор розповів, що він і його колеги тоді не знали, що Київ атакує саме "Кинджал".

"У той момент ми бачили на екрані, що це балістика, але ми спочатку думали, що це був просто "Іскандер". Тільки коли знайшли уламки, тоді вже ми самі дізналися, що це був "Кинджал". Усі раділи, усі один одного вітали. Росія говорила, що "Кинджал" неможливо збити, але виявилося, що все можна збивати і все збивається... Це було вперше у світі, коли збили гіперзвукову балістичну ракету", — додав він.

Нагадуємо, у квітні 2025 року Генштаб ЗСУ підтвердив удар по схованці операторів дронів ЗС РФ у Курській області.

Також незабаром Україна отримає ще одну систему ППО Patriot, яка надійде з Ізраїлю, а західні союзники обговорюють, як змусити Німеччину або Грецію відправити ще одну.