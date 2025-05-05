"Лучшие бойцы на планете": американский десантник сравнил ВСУ с армией США (видео)

Между Вооруженными силами Украины и США огромная разница, которая проявляется в финансировании, организации, логистике и подходах к ведению войны, но военнослужащие ВСУ — одни из лучших бойцов на планете.

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Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил бывший американский десантник Мюррей, который почти три года воюет в составе Международного легиона ГУР Минобороны.

Мюррей отметил, что значительная часть финансирования Международного легиона поступает из частных источников или частных фондов.

"Если я теряю прибор ночного видения стоимостью 10 000 долларов, мне нужно его заменить, потому что это оборудование, которого у нас не хватает, в отличие от американской армии. Там, если вы потеряли оборудование стоимостью 10 000 долларов на вас кто-то обязательно будет ругаться по этому поводу, но потом армия США заменит вам это оборудование и это уже не будет вашей проблемой", — сказал американец.

Он также подчеркнул, что в целом между двумя армиями огромная разница

"Армия США основывается на четко определенной структуре: каждый знает свое место. В украинской армии или по крайней мере организации, где я служу, этого немного меньше, но оно помогает нам работать лучше, потому что все приходят как волонтеры и могут уйти, если захотят практически в любой момент", — отметил Мюррей.

По его словам, многие доктрины и тактики, разработанные в США, не всегда применимы, поскольку они не всегда были проверены на практике.

"Не преувеличением будет сказать, что в Украине сейчас одни из лучших бойцов на планете, потому что они едят, спят и дышат этой войной уже много лет", — подчеркнул Мюррей.

Напомним, бойцы Нацгвардии провели молниеносную операцию под Покровском и отбыли позицию у россиян.

18 апреля в НГУ рассказали, как 7 часов подряд отбивали штурм под Покровском.