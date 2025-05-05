"Десантировались с БТР": бойцы Нацгвардии провели молниеносную операцию под Покровском (видео)

Военнослужащим 4-го батальона 3-й бригады Национальной гвардии Украины "Спартан" удалось ворваться на территорию и отбить позицию у российских оккупантов на Покровском направлении.

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Видео успешной операции обнародовал командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

"Группа быстрого реагирования 4-го батальона 3-й бригады НГУ "Спартан" провела молниеносную операцию на Покровском направлении", — говорится в подписи к видео.

Пивненко уточнил, что бойцы НГУ ворвались на территорию, которую контролировали российские оккупанты, и отбили позицию.

"Бойцы десантировались с БТР, который впоследствии поддержал огнем слаженные действия пехоты", — подчеркнул Пивненко.

Напомним, 18 апреля в НГУ рассказали, как 7 часов подряд отбивали штурм под Покровском.

Фокус также писал о том, что Нацгвардия создала два корпуса, которые возглавили командир 12-й бригады специального назначения "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редис) и командир 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский (Корнет).