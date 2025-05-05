"Десантувались з БТР": бійці Нацгвардії провели блискавичну операцію під Покровськом (відео)

Військовослужбовцям 4-го батальйону 3-ї бригади Національної гвардії України "Спартан" вдалось увірватись на територію та відбити позицію в російських окупантів на Покровському напрямку.

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Відео успішної операції оприлюднив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

"Група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади НГУ "Спартан" провела блискавичну операцію на Покровському напрямку", — йдеться у підписі до відео.

Півненко уточнив, що бійці НГУ увірвалися на територію, яку контролювали російські окупанти, та відбили позицію.

"Бійці десантувалися з БТР, який згодом підтримав вогнем злагоджені дії піхоти", — наголосив Півненко.

Нагадаємо, 18 квітня в НГУ розповіли, як 7 годин поспіль відбивали штурм під Покровськом.

Фокус також писав про те, що Нацгвардія створила два корпуси, які очолили командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" полковник Денис Прокопенко (Редіс) та командир 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" полковник Ігор Оболєнський (Корнет).