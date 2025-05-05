"Найкращі бійці на планеті": американський десантник порівняв ЗСУ з армією США (відео)

Між Збройними силами України та США величезна різниця, яка проявляється у фінансуванні, організації, логістиці та підходах до ведення війни, але військовослужбовці ЗСУ — одні з найкращих бійців на планеті.

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Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив колишній американський десантник Мюррей, який майже три роки воює у складі Міжнародного легіону ГУР Міноборони.

Мюррей зазначив, що значна частина фінансування Міжнародного легіону надходить з приватних джерел або приватних фондів.

"Якщо я втрачаю прилад нічного бачення вартістю 10 000 доларів, мені потрібно його замінити, тому що це обладнання, якого у нас не вистачає, на відміну від американської армії. Там, якщо ви втратили обладнання вартістю 10 000 доларів на вас хтось обов'язково буде сваритися з цього приводу, але потім армія США замінить вам це обладнання і це вже не буде вашою проблемою", — сказав американець.

Він також підкреслив, що загалом між двома арміями величезна різниця

"Армія США ґрунтується на чітко визначеній структурі: кожен знає своє місце. В українській армії або принаймні організації, де я служу, цього трохи менше, але воно допомагає нам працювати краще, тому що всі приходять як волонтери і можуть піти, якщо захочуть практично в будь-який момент", — зазначив Мюррей.

За його словами, багато доктрин і тактик, розроблених в США, не завжди можна застосувати, оскільки вони не завжди були перевірені на практиці.

"Не перебільшенням буде сказати, що в Україні зараз одні з найкращих бійців на планеті, тому що вони їдять, сплять і дихають цією війною вже багато років", — наголосив Мюррей.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії провели блискавичну операцію під Покровськом та відбули позицію у росіян.

18 квітня в НГУ розповіли, як 7 годин поспіль відбивали штурм під Покровськом.