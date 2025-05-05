Украинские военные приняли участие в параде в Британии к 80-летию Дня Победы

Украинские военные приняли участие в лондонском шествии по случаю 80-й годовщины Дня Победы. На событии их встретили аплодисментами.

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Об этом сообщает The Guardian.

Военный парад, в котором приняли участие представители вооруженных сил Великобритании, прошел от парламента до Букингемского дворца. Его наблюдали король Чарльз, королева Камилла, принц и принцесса Уэльские, а также их трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Как говорится в сообщении, в шествии приняли участие украинские военные. Когда они несли флаг Украины и маршировали мимо трибуны, где были королевская семья и высокопоставленные чиновники, им аплодировали.

По данным журналистов, военные, участвовавшие в мероприятии, проходят обучение в Великобритании.

Отметим, что 8 мая в Европе отмечают День Победы во Второй мировой войне. Именно в этот день 1945 года Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине.

Напомним, в Великобритании успешно прошли испытания нового типа электронного оружия для борьбы с беспилотниками. В перспективе такую модификацию можно будет использовать в условиях современных боевых действий, в частности в Украине.

Ранее Фокус также писал, что военные Великобритании, которые могут появиться на территории Украины, не будут участвовать в боевых действиях. Поэтому британцы не будут бояться судебного преследования, которое захотела бы устроить Российская Федерация. Ранее планировалось, что они будут находиться в трех крупных городах, а теперь — в других регионах.