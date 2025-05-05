Українські військові взяли участь у параді в Британії до 80-річчя Дня Перемоги

Українські військові взяли участь у лондонській ході з нагоди 80-ї річниці Дня Перемоги. На події їх зустріли оплесками.

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Про це повідомляє The Guardian.

Військовий парад, у якому взяли участь представники збройних сил Великої Британії, пройшов від парламенту до Букінгемського палацу. Його спостерігали король Чарльз, королева Камілла, принц і принцеса Уельські, а також їх троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Як йдеться у повідомленні, у ході взяли участь українські військові. Коли вони несли прапор України та маршували повз трибуну, де були королівська родина й високопосадовці, їм аплодували.

За даними журналістів, військові, що брали участь у заході, проходять навчання у Великій Британії.

Зазначимо, що 8 травня в Європі відзначають День Перемоги в Другій світовій війні. Саме в цей день 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні.

Нагадаємо, у Великій Британії успішно пройшли випробування нового типу електронної зброї для боротьби з безпілотниками. В перспективі таку модифікацію можна буде використовувати в умовах сучасних бойових дій, зокрема в Україні.

Раніше Фокус також писав, що військові Великої Британії, які можуть з'явитись на території України, не будуть брати участь у бойових діях. Тому британці не боятимуться судового переслідування, яке захотіла б влаштувати Російська Федерація. Раніше планувалося, що вони перебуватимуть у трьох великих містах, а тепер — в інших регіонах.