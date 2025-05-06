Наращивают количество бомбардировщиков: ВС РФ стягивают стратегическую авиацию в Сибирь (фото)

Российские оккупационные войска накапливают стратегические дальнобойные бомбардировщики Ту-95, которые используются для ударов по территории Украины, на авиабазе "Белая" в Сибири.

Related video

Об этом сообщил OSINT-исследователь MT Anderson, который обнародовал соответствующие спутниковые снимки.

"Продолжается наращивание количества стратегических дальнобойных бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе "Белая" на востоке Сибири (по сообщениям, используются для ударов по Украине)", — говорится в заметке осинтера.

Спутниковые снимки авиабазы "Белая" в Сибири Фото: соцмережі

На самих спутниковых снимках зафиксировано 9 бомбардировщиков Ту-95 на перроне, один из которых недавно приземлился.

Спутниковые снимки авиабазы "Белая" в Сибири Фото: соцмережі

Отмечается, на авиабазе присутствует значительное количество Ту-22, МиГ-31 и Су-27. Есть по крайней мере один Ту-160, но может быть и четыре. Также присутствуют несколько транспортных самолетов Ан-26.

Напомним, 3 мая морской дрон Magura уничтожил российский истребитель Су-30.

Фокус также писал о том, как украинская тактическая авиация нанесла серию точных авиаударов по позициям российских войск на южном направлении.