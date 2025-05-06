Нарощують кількість бомбардувальників: ЗС РФ стягують стратегічну авіацію до Сибіру (фото)
Російські окупаційні війська накопичують стратегічні далекобійні бомбардувальники Ту-95, які використовуються для ударів по території України, на авіабазі "Біла" у Сибіру.
Про це повідомив OSINT-дослідник MT Anderson, який оприлюднив відповідні супутникові знімки.
"Триває нарощування кількості стратегічних далекобійних бомбардувальників Ту-95 на авіабазі "Біла" на сході Сибіру (за повідомленнями, використовуються для ударів по Україні)", — йдеться у дописі осінтера.
На самих супутникових знімках зафіксовано 9 бомбардувальників Ту-95 на пероні, один з яких нещодавно приземлився.
Зазначається, на авіабазі присутня значна кількість Ту-22, Міг-31 та Су-27. Є принаймні один Ту-160, але може бути й чотири. Також присутні кілька транспортних літаків Ан-26.
Нагадаємо, 3 травня морський дрон Magura знищив російський винищувач Су-30.
Фокус також писав про те, як українська тактична авіація завдала серію точних авіаударів по позиціях російських військ на південному напрямку.