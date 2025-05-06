"Недавно произошла мощная детонация": ВС РФ переместили стратегические бомбардировщики в Сибирь

ВС РФ из-за недавней атаки дронов на аэродром "Энгельс" переместили стратегические бомбардировщики в Сибирь.

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Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков.

"Ту-95 и Ту-160 используются РФ с 2022 года для ударов по Украине с использованием крылатых ракет. Они, очевидно, перенесли место концентрации своих стратегических бомбардировщиков на авиабазу в Сибири из-за того, что на авиабазе "Энгельс" недавно произошел мощный "хлопок", от которого стекла вылетали на расстояние до 10 километров. Там было поражено место хранения авиационных боеприпасов, уничтожен запас крылатых ракет. Кроме того, "Энгельс" является местом стандартного заряжания и подготовки к пуску крылатых ракет с Ту-95 и Ту-160", — сказал Олег Катков.

Он добавил, что из-за этого взрыва аэродром не может на полную функционировать, из-за чего самолеты, вероятно, и перенесли на другую базу. Об этом можно будет уверенно говорить, когда эта ситуация станет систематической, а не одноразовой.

Напомним, что в ночь на 28 марта ударные беспилотники атаковали российские города Саратов и Энгельс, в котором расположен военный аэродром. Местные жители насчитали около трех десятков взрывов.

Также сообщалось, что на атакованном Украиной аэродроме "Энгельс" в России мог взорваться склад с боеприпасами для авиационного вооружения, поскольку стекла повыбивало в домах за 7 км от эпицентра взрыва.