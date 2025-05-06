"Нещодавно сталася потужна детонація": ЗС РФ перемістили стратегічні бомбардувальники до Сибіру

ЗС РФ через нещодавню атаку дронів на аеродром "Енгельс" перемістили стратегічні бомбардувальники до Сибіру.

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Про це в коментарі "Еспресо" сказав військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков.

"Ту-95 і Ту-160 використовуються РФ з 2022 року для ударів по Україні з використанням крилатих ракет. Вони, вочевидь, перенесли місце концентрації своїх стратегічних бомбардувальників на авіабазу в Сибіру через те, що на авіабазі "Енгельс" нещодавно сталася потужна "бавовна", від якої шибки вилітали на відстань до 10 кілометрів. Там було уражено місце зберігання авіаційних боєприпасів, знищено запас крилатих ракет. Окрім того, "Енгельс" є місцем стандартного заряджання і підготовки до пуску крилатих ракет із Ту-95 та Ту-160", — сказав Олег Катков.

Він додав, що через цей вибух аеродром не може на повну функціонувати, через що літаки, ймовірно, і перенесли на іншу базу. Про це можна буде впевнено говорити, коли ця ситуація стане систематичною, а не одноразовою.

Нагадаємо, що у ніч проти 28 березня ударні безпілотники атакували російські міста Саратов та Енгельс, в якому розташований військовий аеродром. Місцеві жителі нарахували зо три десятки вибухів.

Також повідомлялося, що на атакованому Україною аеродромі "Енгельс" в Росії міг вибухнути склад з боєприпасами для авіаційного озброєння, оскільки шибки повибивало в будинках за 7 км від епіцентру вибуху.