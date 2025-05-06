Показательный полет: в Италии три реактивных самолета Aermacchi столкнулись в воздухе (видео)

Самолеты Aermacchi MB-339-PAN пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии столкнулись в воздухе во время демонстрационного полета. Среди пилотов есть пострадавшие.

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Об инциденте в аэропорту Пантеллерия сообщило итальянское агентство ANSA.

На видеокадрах видно, как в небо взлетают 10 самолетов и через некоторое время разделяются на две группы: в первой — четыре, во второй — пять, и в середине — один самолет Aermacchi.

На видеокадрах видно, как в небо взлетают 10 самолетов и через некоторое время разделяются на две группы: в первой — четыре, во второй — пять, и в середине — один самолет Aermacchi.

Три самолета из первой группы задели друг друга крыльями и начали резко снижаться. Пилотам удается посадить их на землю. К месту происшествия немедленно прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Во время посадки один из самолетов по неизвестным причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате аварии пилота доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

"Пилоты прекрасно справились с посадкой самолетов. Только анализ черных ящиков сможет установить, что произошло в небе над Пантеллерией", — цитирует издание Corriere della Sera мэра Пантеллерии Фабрицио Д'Анкона.

Аэропорт после инцидента закрыли, но вскоре он возобновил работу.

Напомним, ночью 5 мая Москву атаковали ударные дроны, в международных аэропортах Домодедово и Внуково вводили план "Ковер".

Фокус ранее писал, что в Японии уходит под воду аэропорт, построенный на искусственных островах. На строительство аэропорта потратили 20 миллиардов долларов.