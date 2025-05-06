Показовий політ: в Італії три реактивні літаки Aermacchi зіштовхнулися в повітрі (відео)

Літаки Aermacchi MB-339-PAN пілотажної групи Frecce Tricolori ВПС Італії зіткнулися в повітрі під час демонстраційного польоту. Серед пілотів є постраждалі.

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Про інцидент в аеропорту Пантеллерія повідомило італійське агентство ANSA.

На відеокадрах видно, як у небо злітають 10 літаків і за деякий час розділяються на дві групи: у першій — чотири, у другій — п'ять, і посередині — один літак Aermacchi.

На відеокадрах видно, як у небо злітають 10 літаків і за деякий час розділяються на дві групи: у першій — чотири, у другій — п'ять, і в середині — один літак Aermacchi.

Три літаки з першої групи зачепили один одного крилами й почали різко знижуватися. Пілотам вдається посадити їх на землю. До місця події негайно прибули рятувальники та співробітники правоохоронних органів.

Під час посадки один із літаків із невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги. Унаслідок аварії пілота доправили в лікарню з підозрою на перелом ноги.

"Пілоти чудово впоралися з посадкою літаків. Тільки аналіз чорних скриньок зможе встановити, що сталося в небі над Пантеллерією", — цитує видання Corriere della Sera мера Пантеллерії Фабріціо Д'Анкона.

Аеропорт після інциденту закрили, але незабаром він відновив роботу.

Нагадаємо, вночі 5 травня Москву атакували ударні дрони, у міжнародних аеропортах Домодєдово і Внуково вводили план "Килим".

Фокус раніше писав, що в Японії йде під воду аеропорт, побудований на штучних островах. На будівництво аеропорту витратили 20 мільярдів доларів.