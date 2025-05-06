В Днепре раздались взрывы: ВС РФ атаковали город баллистикой

В Александровке и в Синельниковском районе Днепра прогремели взрывы. Предположительно, россияне вели обстрел из Таганрога ракетами "Искандер-М".

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Днепропетровская военная администрация заявила о взрывах в области без дополнительных подробностей.

По данным мониторинговых каналов, россияне атаковали город баллистическими ракетами.

Взрывы прогремели в Александровке и в Синельниковском районе. Предположительно, обстрел велся из Таганрога, применены две ракеты "Искандер-М", уточняет канал Monitor.

Местные Telegram-каналы писали об успешной работе сил ПВО по ракете. Кроме этого, ВС РФ запустили из оккупированных территорий в сторону Днепропетровской области дроны "Шахед".

Власти города и Днепропетровская военная администрация не комментировали удар российских оккупантов.

Напомним, российская армия в ночь на 30 апреля ударила дронами "Шахед" по Днепру. Один из БПЛА повредил частный дом.

Еще одна атака дронами по Днепру произошла 17 апреля. В этот день из-за мощного взрыва и падения осколков стекла погибла 16-летняя девочка.