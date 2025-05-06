У Дніпрі пролунали вибухи: ЗС РФ атакували місто балістикою

В Олександрівці та в Синельниківському районі Дніпра прогриміли вибухи. Імовірно, росіяни вели обстріл із Таганрога ракетами "Іскандер-М".

Related video

Дніпропетровська військова адміністрація заявила про вибухи в області без додаткових подробиць.

За даними моніторингових каналів, росіяни атакували місто балістичними ракетами.

Вибухи прогриміли в Олександрівці та в Синельниківському районі. Імовірно, обстріл вівся з Таганрога, застосовано дві ракети "Іскандер-М", уточнює канал Monitor.

Місцеві Telegram-канали писали про успішну роботу сил ППО по ракеті. Крім цього, ЗС РФ запустили з окупованих територій у бік Дніпропетровської області дрони "Шахед".

Влада міста та Дніпропетровська військова адміністрація не коментували удар російських окупантів.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 30 квітня вдарила дронами "Шахед" по Дніпру. Один із БПЛА пошкодив приватний будинок.

Ще одна атака дронами по Дніпру сталася 17 квітня. Цього дня через потужний вибух і падіння осколків скла загинула 16-річна дівчинка.