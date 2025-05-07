Десять дней пролежала без еды под обстрелами: из Покровска спасли женщину на грани смерти

68-летняя женщина пролежала под обстрелами в Покровске 15 дней, 10 из которых ничего не ела. Пенсионерку на грани смерти спасли "Белые ангелы" и капелланы после того, как услышали ее стуки в окно.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

68-летняя Вера Федоровна пролежала под обстрелами одна в доме 15 дней. Она перенесла несколько операций на ноге и не могла ходить. Пенсионерка оказалась в ловушке — без еды и помощи. Родных у нее нет, улица полностью разрушена врагом, а все люди уехали.

О беспомощной женщине в частном секторе узнали полицейские и "Капелланский патруль", информацию передал кто-то из неравнодушных жителей.

Когда "белые ангелы" зашли во двор, услышали стук в окно — это умирающая подавала признаки жизни, умоляя о спасении.

"Мы нашли ее в холодном доме крайне обессиленной, голодной, с тяжелыми пролежнями. Раны свидетельствуют о том, что женщина могла так лежать гораздо дольше, чем 15 дней", — отмечает полицейский Константин Туницкий.

Пострадавшую передали медикам. Перед отъездом женщина попросила булочку, банан и чай. Спасатели выполнили ее просьбу.

Напомним, в Донецкой области на Покровском направлении нацгвардейцам из бригады "Спартан" НГУ впервые в жизни пришлось отражать "плавучее" наступление россиян. Те решили подобраться к их позициям по воде.

Фокус также писал, что Силы обороны Украины смогли стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, а кое-где даже перехватили инициативу. Впрочем, направление и дальше остается одним из самых сложных, а до границы с Днепропетровщиной врагу местами осталось менее 5 километров.