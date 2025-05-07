Десять днів пролежала без їжі під обстрілами: з Покровська врятували жінку на межі смерті

68-річна жінка пролежала під обстрілами у Покровську 15 днів, 10 з яких нічого не їла. Пенсіонерку на межі смерті врятували «Білі янголи» та капелани після того, як почули її стуки у вікно.

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Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.

68-річна Віра Федорівна пролежала під обстрілами сама в будинку 15 днів. Вона перенесла кілька операцій на нозі і не могла ходити. Пенсіонерка опинилась у пастці — без їжі та допомоги. Рідних у неї немає, вулиця повністю зруйнована ворогом, а всі люди виїхали.

Про безпорадну жінку у приватному секторі дізнались поліцейські та "Капеланський патруль", інформацію передав хтось з небайдужих жителів.

Коли "білі янголи" зайшли у двір, почули стукіт у вікно — це помираюча подавала ознаки життя, благаючи про порятунок.

"Ми знайшли її у холодному будинку вкрай знесиленою, голодною, з тяжкими пролежнями. Рани свідчать про те, що жінка могла так лежати набагато довше, ніж 15 днів", — зазначає поліцейський Костянтин Туницький.

Постраждалу передали медикам. Перед від’їздом жінка попросила булочку, банан і чаю. Рятівники виконали її прохання.

Нагадаємо, на Донеччині на Покровському напрямку нацгвардійцям із бригади "Спартан" НГУ вперше в житті довелося відбивати "плавучий" наступ росіян. Ті вирішили підібратися до їхніх позицій по воді.

Фокус також писав, що Сили оборони України змогли стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, а подекуди навіть перехопили ініціативу. Втім, напрямок і далі залишається одним із найскладніших, а до кордону з Дніпропетровщиною ворогу подекуди лишилося менше 5 кілометрів.