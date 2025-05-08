"Слава РДК": агенты разведки попали в кабинет высокопоставленного чиновника ФСБ в Хабаровске, — InformNapalm (фото)

HUMINT-источник передал фото разведывательному сообществу InformNapalm, сделанное из кабинета одного из высокопоставленных чиновников ФСБ Хабаровска, которое саркастически обыграли, чтобы "пощекотать" нервы российских "коллег".

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Фото обнародовали в Telegram-канале InformNapalm вечером 7 апреля.

На нем можно увидеть благодарность, объявленную неназванному высокопоставленному чиновнику ФСБ России от первого заместителя директора — руководителя пограничной службы ФСБ, генерала армии В. Кулишова. В благодарности говорится, что она объявлена "за инициативу и настойчивость, высокий профессионализм в служебной деятельности и достигнутые положительные результаты".

На фото благодарности можно увидеть несколько наклеек — записок, на которых обозначен сам канал аналитиков, написано "Путин х**ло". За рамкой также лежит записка с текстом "Слава РДК!".

InformNapalm | фото благодарности, обыгранное HUMINT-источником

Отмечается, что именно HUMINT-источник, который попал в кабинет чиновника ФСБ в Хабаровске, на днях информировал разведывательное сообщество данные о предварительных указаниях Кремля устроить показательные теракты "под чужим флагом" в нескольких российских регионах во время планируемых парадов на 9 мая. Разведчики сообщали, что на обеспечение парада в Москве бросают все силы, чтобы он прошел без инцидентов. Но регионы не только оставляют без прикрытия, но и планируют создать несколько громких информационных поводов.

Фотографию упомянутый HUMINT-источник предоставил неделю назад и попросил опубликовать именно вечером 7 апреля. Публикация кадра согласована с источником и является его инициативой, чтобы "пощекотать" нервы "коллег", говорится в заметке.

"Как наш HUMINT-источник попал в кабинет высокопоставленного чиновника ФСБ Хабаровска и в каком статусе (ревизора, гостя, начальника, подчиненного и т. д.) мы раскрывать не будем, чтобы не предоставлять лишних зацепок", — отметили в InformNapalm.

Напомним, 7 мая в InformNapalm рассказали, что россияне могут устроить удар "Орешником" по Киеву в результате "провокаций" в день парада ко Дню победы.

Также в Центре противодействия дезинформации 7 мая сообщили, что Россия может устроить провокации в День победы, чтобы обвинить Украину и аргументировать атаку "Орешником".