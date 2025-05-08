"Слава РДК": агенти розвідки потрапили у кабінет високопосадовця ФСБ у Хабаровську, — InformNapalm (фото)

HUMINT-джерело передало фото розвідувальній спільноті InformNapalm, зроблене з кабінету одного з високопосадовців ФСБ Хабаровська, яке саркастично обіграли, аби "полоскотати" нерви російських "колег".

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Фото оприлюднили у Telegram-каналі InformNapalm увечері 7 квітня.

На ньому можна побачити подяку, оголошену неназваному високопосадовцю ФСБ Росії від першого заступника директора — керівника прикордонної служби ФСБ, генерала армії В. Кулішова. У подяці йдеться, що її оголошено "за ініціативу і наполегливість, високий професіоналізм у службовій діяльності та досягнуті позитивні результати".

На фото подяки можна побачити кілька наліпок — записок, на яких позначено сам канал аналітиків, написано "Путін х**ло". За рамкою також лежить записка із текстом "Слава РДК!".

InformNapalm | фото подяки, обігране HUMINT-джерелом

Зазначається, що саме HUMINT-джерело, яке потрапило до кабінету посадовця ФСБ у Хабаровську, цими днями інформувало розвідувальну спільноту дані про попередні вказівки Кремля влаштувати показові теракти "під чужим прапором" у кількох російських регіонах під час планованих парадів на 9 травня. Розвідники повідомляли, що на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів. Але регіони не тільки залишають без прикриття, але і планують створити декілька гучних інформаційних приводів.

Фотографію згадане HUMINT-джерело надало тиждень тому та попросило опублікувати саме увечері 7 квітня. Публікація кадру узгоджена з джерелом та є його ініціативою, аби "полоскотати" нерви "колег", йдеться у дописі.

"Як наше HUMINT-джерело потрапило в кабінет високопосадовця ФСБ Хабаровська і в якому статусі (ревізора, гостя, начальника, підлеглого і т. д.) ми розкривати не будемо, щоб не надавати зайвих зачіпок", — зазначили у InformNapalm.

Нагадаємо, 7 травня в InformNapalm розповіли, що росіяни можуть влаштувати удар "Орешником" по Києву внаслідок "провокацій" у день параду до Дня перемоги.

Також у Центрі протидії дезінформації 7 травня повідомили, що Росія може влаштувати провокації у День перемоги, аби звинуватити Україну та аргументувати атаку "Орешником".