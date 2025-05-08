Плачут и ругаются: в аэропортах РФ массовые задержки рейсов из-за ударных БпЛА (видео)

Некоторые самолеты россиянам приходится ждать уже более 33 часов. Только в "Шереметьево" отменили около 10 рейсов, во "Внуково" — отменено 12 рейсов только в Турцию. На фоне такого длительного ожидания россияне плачут и ругаются.

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О ситуации в российских аэропортах рассказал Telegram-канал Mash ночью 8 мая.

"По последним данным, в "Шереметьево" отменили 10 рейсов: Астрахань, Белград, Казань, Самара, Оренбург, Уфа, Челябинск, Мурманск, Пермь, Минск. Во "Внуково" задержаны 12 рейсов: Челябинск, Бухару, Дубай, Хургаду, Бодрим и другие. Еще 12 рейсов в Турцию совсем отменены", — говорится в сообщении.

Также паблик пишет об актуальной ситуации в аэропорту "Домодедово". Там, по данным канала, некоторым людям приходится ожидать рейс уже более 33 часов, из-за чего у россиян начинают сдавать нервы: они ссорятся и плачут.

"В "Домодедово" часть людей не может вылететь более 33 часов. Дети спят в аэропортах, а родители жалуются на отсутствие информации, гостиниц и т.д.".

Сейчас угроза ударных БпЛА в России сохраняется только в Рязанской области, информирует канал, отмечая, что россияне слышат звуки взрывов также в Липецкой области.

В Telegram-канале Baza еще около 23:00 часов 7 мая сообщили, что был введен очередной план "Ковер" в аэропорту "Внуково", из-за чего россиянам пришлось ожидать около 24 часов свой самолет. Авиакомпания "Победа", которая обслуживает рейс Москва-Саратов, не предоставила пассажирам гостиницы, а сам рейс не отменяет — очевидно, чтобы россияне не возвращали деньги.

"Теперь на табло авиакомпания снова пытает людей получасовыми отсрочками многострадального рейса. В то же время борт не отменяют, чтобы пассажиры, видимо, не смогли вернуть деньги (так говорят сами пассажиры)", — говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая HUMINT-источник показал фото из кабинета чиновника российского ФСБ в Хабаровске.

Также 8 мая военный обозреватель рассказал, что объявленное Путиным трехдневное перемирие на самом деле не работает: на ряде направлений враг продолжает атаки.