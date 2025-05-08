Плачуть і сваряться: в аеропортах РФ масові затримки рейсів через ударні БпЛА (відео)

На деякі літаки росіянам доводиться чекати вже понад 33 години. Тільки у "Шереметьєво" скасували близько 10 рейсів, у "Внуково" — скасовано 12 рейсів лише до Туреччини. На тлі такого тривалого очікування росіяни плачуть та сваряться.

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Про ситуацію у російських аеропортах розповів Telegram-канал Mash уночі 8 травня.

"За останніми даними, у "Шереметьєво" скасували 10 рейсів: Астрахань, Белград, Казань, Самара, Оренбург, Уфа, Челябінськ, Мурманськ, Перм, Мінськ. У "Внуково" затримано 12 рейсів: Челябінськ, Бухару, Дубай, Хургаду, Бодрим та інші. Ще 12 рейсів до Туреччини зовсім скасовані", — йдеться у повідомленні.

Також паблік пише про актуальну ситуацію в аеропорту "Домодєдово". Там, за даними каналу, деяким людям доводиться очікувати на рейс вже понад 33 години, через що у росіян починають здавати нерви: вони сваряться та плачуть.

"У "Домодєдово" частина людей не може вилетіти понад 33 години. Діти сплять в аеропортах, а батьки скаржаться на відсутність інформації, готелів тощо".

Наразі загроза ударних БпЛА у Росії зберігається тільки у Рязанській області, інформує канал, зазначаючи, що росіяни чують звуки вибухів також у Липецькій області.

У Telegram-каналі Baza ще близько 23:00 години 7 травня повідомили, що було введено черговий план "Ковер" в аеропорту "Внуково", через що росіянам довелося очікувати близько 24 годин на свій літак. Авіакомпанія "Победа", яка обслуговує рейс Москва-Саратов, не надала пасажирам готелю, а сам рейс не скасовує — вочевидь, аби росіяни не повертали гроші.

"Тепер на табло авіакомпанія знову катує людей півгодинними відстрочками багатостраждального рейсу. Водночас борт не скасовують, щоб пасажири, мабуть, не змогли повернути гроші (так кажуть самі пасажири)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня HUMINT-джерело показало фото з кабінету посадовця російського ФСБ у Хабаровськму.

Також 8 травня військовий оглядач розповів, що оголошене Путіним триденне перемир'я насправді не працює: на низці напрямків ворог продовжує атаки.