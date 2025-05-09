Хотел отойти от "советчины": Залужному не дали создать корпус элитных военных, — СМИ

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имел планы по созданию элитного корпуса солдат, прошедших западную подготовку. Но их отклонили "в ключевой момент войны"

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Об этом Залужный рассказал в интервью изданию The Times.

Экс-главнокомандующий сообщил, что противостоять ВС РФ во время полномасштабного вторжения в Украину помогли реформы, направленные на приведение ВСУ в соответствие со стандартами НАТО. Одна из них — отказ от жесткого разграничения между различными службами — армией, флотом, ВВС, киберпространством. Вместо этого акцент на совместных операциях.

"Залужный отметил, что после обретения независимости в 1991 году Киев унаследовал большую армию численностью 780 000 человек. Однако структура вооруженных сил оставалась "советской" и была, по его словам, "абсолютно неспособна" к ведению боевых действий", — говорится в материале.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в конце лета 2022 года он намеревался создать элитный корпус солдат, прошедших подготовку на Западе, но ему этот процесс "заблокировали". По его словам, это произошло в ключевой момент войны. Это подразделение так и осталось "только на бумаге" из-за бюрократических проблем.

В публикации Залужный выразил поддержку модернизации украинской армии, которую проводят сейчас в Украине, в частности, речь идет о переходе армии на корпусную структуру вместо бригадной.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе ВСУ на корпусную структуру 3 февраля 2025 года. Военный журналист Юрий Бутусов 4 февраля заявил, что в ВСУ развернут первый корпус на базе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск.