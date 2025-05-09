Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Хотел отойти от "советчины": Залужному не дали создать корпус элитных военных, — СМИ

валерий залужный, стандарты нато, корпус, бюрократия, ссср, реформы
Фото: Валерий Залужный / Telegram | Экс-главой ВСУ Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный имел планы по созданию элитного корпуса солдат, прошедших западную подготовку. Но их отклонили "в ключевой момент войны"

Related video

Об этом Залужный рассказал в интервью изданию The Times.

Экс-главнокомандующий сообщил, что противостоять ВС РФ во время полномасштабного вторжения в Украину помогли реформы, направленные на приведение ВСУ в соответствие со стандартами НАТО. Одна из них — отказ от жесткого разграничения между различными службами — армией, флотом, ВВС, киберпространством. Вместо этого акцент на совместных операциях.

"Залужный отметил, что после обретения независимости в 1991 году Киев унаследовал большую армию численностью 780 000 человек. Однако структура вооруженных сил оставалась "советской" и была, по его словам, "абсолютно неспособна" к ведению боевых действий", — говорится в материале.

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в конце лета 2022 года он намеревался создать элитный корпус солдат, прошедших подготовку на Западе, но ему этот процесс "заблокировали". По его словам, это произошло в ключевой момент войны. Это подразделение так и осталось "только на бумаге" из-за бюрократических проблем.

В публикации Залужный выразил поддержку модернизации украинской армии, которую проводят сейчас в Украине, в частности, речь идет о переходе армии на корпусную структуру вместо бригадной.

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о переходе ВСУ на корпусную структуру 3 февраля 2025 года. Военный журналист Юрий Бутусов 4 февраля заявил, что в ВСУ развернут первый корпус на базе 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск.