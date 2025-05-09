Хотів відійти від "радянщини": Залужному не дали створити корпус елітних військових, — ЗМІ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав плани щодо створення елітного корпусу солдатів, які пройшли західну підготовку. Але їх відхилили "в ключовий момент війни"

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Про це Залужний розповів в інтерв'ю виданню The Times.

Ексголовнокомандувач повідомив, що протистояти ЗС РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну допомогли реформи, спрямовані на приведення ЗСУ у відповідність до стандартів НАТО. Одна з них – відмова від жорсткого розмежування між різними службами – армією, флотом, ВПС, кіберпростором. Натомість акцент на спільних операціях.

"Залужний зазначив, що після здобуття незалежності в 1991 році Київ успадкував велику армію чисельністю 780 000 осіб. Однак структура збройних сил залишалася "радянською" і була, за його словами, "абсолютно нездатна" до ведення бойових дій", — ідеться в матеріалі.

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що наприкінці літа 2022 року він мав намір створити елітний корпус солдатів, які пройшли підготовку на Заході, але йому цей процес "заблокували". За його словами, це сталося в ключовий момент війни. Цей підрозділ так і залишився "тільки на папері" через бюрократичні проблеми.

У публікації Залужний висловив підтримку модернізації української армії, яку проводять зараз в Україні, зокрема, йдеться про перехід армії на корпусну структуру замість бригадної.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про перехід ЗСУ на корпусну структуру 3 лютого 2025 року. Воєнний журналіст Юрій Бутусов 4 лютого заявив, що в ЗСУ розгорнуть перший корпус на базі 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ.