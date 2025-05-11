Кобра с пропеллером: что известно про американский вертолет АН-1, покоривший небо над Вьетнамом
HueyCobra считается одним из самых легендарных вертолетов, который дал армии США возможность создать во время войны во Вьетнаме "воздушную кавалерию" – маневренные и масштабные боевые силы. Вертолет хорошо зарекомендовал себя в качестве транспортного средства для перевозки войск, но был очень уязвим для огня с суши
О том, чем HueyCobra разительно отличался от всех ранее построенных вертолетов говорится в статье издания National Interest "Как вертолет AH-1 HueyCobra доминировал в небе во Вьетнаме", которую перевел Фокус.
Один из самых легендарных вертолетов США HueyCobra
Bell AH-1 Cobra – это ударный вертолет, разработанный на основе знаменитого UH-1 Iroquois, или "Хьюи", известного своей ролью во Вьетнамской войне. В AH-1, который иногда называют HueyCobra или Snake, использовались те же двигатель, трансмиссия и система винтов, что и в Huey. Но в штурмовой модификации HueyCobra сузили фюзеляж, добавлены поворотные крылья (для размещения вооружения), установлена пулеметная турель, а также появилась бронированная тандемная кабина.
Быстро пройдя этап разработки (армии было срочно необходимо вооруженное сопровождение для транспортных вертолетов), HueyCobra совершил свой первый полет в 1965 году. Вскоре после этого началось его производство с небольшими изменениями, что позволило HueyCobra поступить на вооружение в 1967 году – как раз к началу эскалации войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов. HueyCobra прослужил в армии более тридцати лет, а его разновидность, AH-1 SuperCobra, служила в морской пехоте с 1986 по 2020 год.
Появление "Хьюи", считающегося одним из самых легендарных вертолетов, дало армии США возможность создать во время войны во Вьетнаме "воздушную кавалерию" – маневренные и масштабные боевые силы. По мере того как "Хьюи" занимал все более важное место в военной тактике США в ходе конфликта, большее значение приобретала его защищенность: вертолет хорошо зарекомендовал себя в качестве транспортного средства для перевозки войск, но был очень уязвим для огня с суши, особенно на низких высотах и во время относительно статичных процедур, таких как погрузка или выгрузка персонала на посадочной площадке.Важно
Для защиты Huey армии часто приходилось привлекать артиллерию или сухопутные силы, что не всегда было практично, или использовать переоборудованные, лучше вооруженные Huey в качестве сопровождающих, что также не всегда было практично. Решением этой проблемы стала модификация самого "Хьюи" в ганшип.
Выглядел как истребитель, а летчик сидел позади стрелка
Вертолет HueyCobra был разработан специально, чтобы выглядеть как истребитель. В отличие от всех ранее созданных вертолетов, он был стройным и изящным, с узким фюзеляжем и двухместной кабиной-куполом, явно вдохновленной планером истребителя. Планировка кабины также была довольно необычной для того времени: летчик сидел позади стрелка. Сиденья из закаленной стали и индивидуальные бронежилеты защищали авиаторов от огня с земли – это своего рода предвестник кабины с титановым корпусом, которая будет использована в A-10 Warthog, самолете, который десять лет спустя будет использоваться в аналогичной роли ближней авиационной поддержки.
Еще одно очевидное различие между HueyCobra и Huey заключается в том, что первый нес примерно в два раза больше вооружения. Используя это вооружение, HueyCobra избегал неподвижности над боевыми пространствами. Наоборот, вертолет сохранял скорость и мобильность, ведя огонь из турели, расположенной под "подбородком" вертолета, и 2,75-дюймовыми ракетами под крыльями.
HueyCobra оказался эффективным, но не лишенным пространства для усовершенствования, которые легли в основу разработки варианта SuperCobra для Корпуса морской пехоты и, в конечном счете, нового ударного вертолета AH-64 Apache, до сих пор остающегося самым современным боевым вертолетом в мире.
Об авторе
Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.