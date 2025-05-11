Кобра с пропеллером: что известно про американский вертолет АН-1, покоривший небо над Вьетнамом

HueyCobra считается одним из самых легендарных вертолетов, который дал армии США возможность создать во время войны во Вьетнаме "воздушную кавалерию" – маневренные и масштабные боевые силы. Вертолет хорошо зарекомендовал себя в качестве транспортного средства для перевозки войск, но был очень уязвим для огня с суши

Related video

О том, чем HueyCobra разительно отличался от всех ранее построенных вертолетов говорится в статье издания National Interest "Как вертолет AH-1 HueyCobra доминировал в небе во Вьетнаме", которую перевел Фокус.

Один из самых легендарных вертолетов США HueyCobra

Bell AH-1 Cobra – это ударный вертолет, разработанный на основе знаменитого UH-1 Iroquois, или "Хьюи", известного своей ролью во Вьетнамской войне. В AH-1, который иногда называют HueyCobra или Snake, использовались те же двигатель, трансмиссия и система винтов, что и в Huey. Но в штурмовой модификации HueyCobra сузили фюзеляж, добавлены поворотные крылья (для размещения вооружения), установлена пулеметная турель, а также появилась бронированная тандемная кабина.

Быстро пройдя этап разработки (армии было срочно необходимо вооруженное сопровождение для транспортных вертолетов), HueyCobra совершил свой первый полет в 1965 году. Вскоре после этого началось его производство с небольшими изменениями, что позволило HueyCobra поступить на вооружение в 1967 году – как раз к началу эскалации войны во Вьетнаме в конце 1960-х годов. HueyCobra прослужил в армии более тридцати лет, а его разновидность, AH-1 SuperCobra, служила в морской пехоте с 1986 по 2020 год.

Bell AH-1G-BF HueyCobra Фото: US Army

Появление "Хьюи", считающегося одним из самых легендарных вертолетов, дало армии США возможность создать во время войны во Вьетнаме "воздушную кавалерию" – маневренные и масштабные боевые силы. По мере того как "Хьюи" занимал все более важное место в военной тактике США в ходе конфликта, большее значение приобретала его защищенность: вертолет хорошо зарекомендовал себя в качестве транспортного средства для перевозки войск, но был очень уязвим для огня с суши, особенно на низких высотах и во время относительно статичных процедур, таких как погрузка или выгрузка персонала на посадочной площадке.

Важно

Война во Вьетнаме и падение Сайгона: может ли Украина повторить печальный пример

Для защиты Huey армии часто приходилось привлекать артиллерию или сухопутные силы, что не всегда было практично, или использовать переоборудованные, лучше вооруженные Huey в качестве сопровождающих, что также не всегда было практично. Решением этой проблемы стала модификация самого "Хьюи" в ганшип.

Выглядел как истребитель, а летчик сидел позади стрелка

Вертолет HueyCobra был разработан специально, чтобы выглядеть как истребитель. В отличие от всех ранее созданных вертолетов, он был стройным и изящным, с узким фюзеляжем и двухместной кабиной-куполом, явно вдохновленной планером истребителя. Планировка кабины также была довольно необычной для того времени: летчик сидел позади стрелка. Сиденья из закаленной стали и индивидуальные бронежилеты защищали авиаторов от огня с земли – это своего рода предвестник кабины с титановым корпусом, которая будет использована в A-10 Warthog, самолете, который десять лет спустя будет использоваться в аналогичной роли ближней авиационной поддержки.

AH-1 HueyCobra 3 в Музее ВВС США в Арканзасе Фото: Википедия

Еще одно очевидное различие между HueyCobra и Huey заключается в том, что первый нес примерно в два раза больше вооружения. Используя это вооружение, HueyCobra избегал неподвижности над боевыми пространствами. Наоборот, вертолет сохранял скорость и мобильность, ведя огонь из турели, расположенной под "подбородком" вертолета, и 2,75-дюймовыми ракетами под крыльями.

Вертолет AH-1 HueyCobra 1

HueyCobra оказался эффективным, но не лишенным пространства для усовершенствования, которые легли в основу разработки варианта SuperCobra для Корпуса морской пехоты и, в конечном счете, нового ударного вертолета AH-64 Apache, до сих пор остающегося самым современным боевым вертолетом в мире.

Об авторе

Харрисон Касс – журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.