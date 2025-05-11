Кобра з пропелером: що відомо про американський вертоліт АН-1, який підкорив небо над В'єтнамом

HueyCobra вважається одним із найлегендарніших гелікоптерів, який дав армії США можливість створити під час війни у В'єтнамі "повітряну кавалерію" — маневрені та масштабні бойові сили. Гелікоптер добре зарекомендував себе як транспортний засіб для перевезення військ, але був дуже вразливий для вогню з суші

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Про те, чим HueyCobra разюче відрізнявся від усіх раніше побудованих гелікоптерів ідеться у статті видання National Interest "Як гелікоптер AH-1 HueyCobra домінував у небі у В'єтнамі", яку переклав Фокус.

Один із найлегендарніших вертольотів США HueyCobra

Bell AH-1 Cobra — це ударний вертоліт, розроблений на основі знаменитого UH-1 Iroquois, або "Г'юї", відомого своєю роллю у В'єтнамській війні. В AH-1, який іноді називають HueyCobra або Snake, використовували ті самі двигун, трансмісію і систему гвинтів, що і в Huey. Але в штурмовій модифікації HueyCobra звузили фюзеляж, додали поворотні крила (для розміщення озброєння), встановили кулеметну турель, а також з'явилася броньована тандемна кабіна.

Швидко пройшовши етап розробки (армії був терміново потрібен озброєний супровід для транспортних вертольотів), HueyCobra здійснив свій перший політ 1965 року. Незабаром після цього почалося його виробництво з невеликими змінами, що дало змогу HueyCobra надійти на озброєння 1967 року — якраз на початок ескалації війни у В'єтнамі наприкінці 1960-х років. HueyCobra прослужив в армії понад тридцять років, а його різновид, AH-1 SuperCobra, служив у морській піхоті з 1986 по 2020 рік.

Bell AH-1G-BF HueyCobra Фото: US Army

Поява "Г'юї", що вважається одним із найлегендарніших гелікоптерів, дала армії США можливість створити під час війни у В'єтнамі "повітряну кавалерію" — маневрені та масштабні бойові сили. У міру того як "Г'юї" займав дедалі важливіше місце у військовій тактиці США під час конфлікту, більшого значення набувала його захищеність: гелікоптер добре зарекомендував себе як транспортний засіб для перевезення військ, але був дуже вразливим для вогню із суходолу, особливо на низьких висотах і під час відносно статичних процедур, як-от завантаження або розвантаження персоналу на посадочному майданчику.

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Для захисту Huey армії часто доводилося залучати артилерію або сухопутні сили, що не завжди було практично, або використовувати переобладнані, краще озброєні Huey в якості супроводжуючих, що також не завжди було практично. Вирішенням цієї проблеми стала модифікація самого "Х'юї" в ганшип.

Виглядав як винищувач, а льотчик сидів позаду стрільця

Гелікоптер HueyCobra був розроблений спеціально, щоб виглядати як винищувач. На відміну від усіх раніше створених вертольотів, він був струнким і витонченим, з вузьким фюзеляжем і двомісною кабіною-куполом, явно натхненною планером винищувача. Планування кабіни також було досить незвичним для того часу: льотчик сидів позаду стрільця. Сидіння із загартованої сталі та індивідуальні бронежилети захищали авіаторів від вогню з землі — це своєрідний провісник кабіни з титановим корпусом, яку використають в A-10 Warthog, літаку, що десять років по тому використовуватимуть в аналогічній ролі ближньої авіаційної підтримки.

AH-1 HueyCobra 3 у Музеї ВПС США в Арканзасі Фото: Вiкiпедiя

Ще одна очевидна відмінність між HueyCobra і Huey полягає в тому, що перший ніс приблизно вдвічі більше озброєння. Використовуючи це озброєння, HueyCobra уникав нерухомості над бойовими просторами. Навпаки, гелікоптер зберігав швидкість і мобільність, ведучи вогонь з турелі, розташованої під "підборіддям" гелікоптера, і 2,75-дюймовими ракетами під крилами.

Вертоліт AH-1 HueyCobra 1

HueyCobra виявився ефективним, але не позбавленим простору для вдосконалення, які лягли в основу розроблення варіанту SuperCobra для Корпусу морської піхоти та, зрештою, нового ударного гелікоптера AH-64 Apache, який і досі залишається найсучаснішим бойовим гелікоптером у світі.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Отримав ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.