Мирные переговоры с Киева и Москвы угрожают капитуляцией Украины, — глава ВГО

Мирные переговоры представителей Украины и РФ угрожают Киеву капитуляцией, поскольку Кремль непременно выдвинет условия, предполагающие сокращение численности Сил обороны Украины, “возрождение русского языка” и “другие 20-30 требований”. Так считает эксперт по международным вопросам Юрий Романюк.

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Об этом глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" заявил в эфире “Еспресо”.

По словам Романюка, сесть за стол переговоров с РФ для Украины равносильно капитуляции.

"Для чего Украине вести мирные переговоры с РФ? Чтобы договариваться о сокращении армии, об отказе от НАТО, о возрождении русского языка, церкви и еще и других 20-30 требований, которые нам навешивают?” — задался вопросом эксперт.

Он также добавил, что президенту США Дональду Трампу плевать на мирные переговоры, поскольку его интересует лишь прекращение войны.

“Украина не капитулировала до 2014 года, не капитулировала 24 февраля 2022 года, а также не капитулировала ни в Гомеле, ни в Стамбуле, а теперь нас заставляют капитулировать в мае”, — также отметил Романенко.

По его словам, нет смысла садиться за стол переговоров с Путиным, потому что гарантии российского диктатора ничего не стоят.

Среди исторических аналогий возможному завершению войны в Украине он привел опыт Японии 1945 года, “которая не воюет, а осталась в состоянии войны с Советским Союзом, а на сегодняшний день с Россией”. А также конфликт на Корейском полуострове, где руководители Севера и Юга не садились на стол переговоров, поскольку “нет предмета, о чем договариваться".

Напомним, что Украина объявила перемирие на 30 дней с 12 мая. Представители Запада пригрозили Путину еще большими поставками вооружению ВСУ.

Также сообщалось, что Андрей Сибига заявил о готовности Украины к полному прекращению огня с понедельника.