Мирні переговори з Києва та Москви загрожують капітуляцією України, — голова ВГО

Мирні переговори представників України та РФ загрожують Києву капітуляцією, оскільки Кремль неодмінно висуне умови, які передбачають скорочення чисельності Сил оборони України, "відродження російської мови" та "інші 20-30 вимог". Так вважає експерт із міжнародних питань Юрій Романюк.

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Про це голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" заявив в ефірі "Еспресо".

За словами Романюка, сісти за стіл переговорів із РФ для України рівносильно капітуляції.

"Для чого Україні вести мирні переговори з РФ? Щоб домовлятися про скорочення армії, про відмову від НАТО, про відродження російської мови, церкви і ще й інших 20-30 вимог, які нам навішують?" — задався питанням експерт.

Він також додав, що президенту США Дональду Трампу плювати на мирні переговори, оскільки його цікавить лише припинення війни.

"Україна не капітулювала до 2014 року, не капітулювала 24 лютого 2022 року, а також не капітулювала ні в Гомелі, ні в Стамбулі, а тепер нас змушують капітулювати в травні", — також зазначив Романенко.

За його словами, немає сенсу сідати за стіл переговорів із Путіним, тому що гарантії російського диктатора нічого не варті.

Серед історичних аналогій можливому завершенню війни в Україні він навів досвід Японії 1945 року, "яка не воює, а залишилася в стані війни з Радянським Союзом, а на сьогоднішній день з Росією". А також конфлікт на Корейському півострові, де очільники Півночі та Півдня не сідали за стіл переговорів, оскільки "немає предмета, про що домовлятися".

Нагадаємо, що Україна оголосила перемир'я на 30 днів з 12 травня. Представники Заходу пригрозили Путіну ще більшими поставками озброєння ЗСУ.

Також повідомлялося, що Андрій Сибіга заявив про готовність України до повного припинення вогню з понеділка.