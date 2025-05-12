Экс-командующий ВС РФ в Украине Суровикин неожиданно нашелся: "засветился" в Северной Африке (фото)

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ и генерал, который был командующим российских войск на войне в Украине, Сергей Суровикин нашелся: фото с ним выложили на странице посольства России в Алжире. До этого с июня 2023 года и так называемого "мятежа Пригожина" генерал внезапно исчез из медийного поля.

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О местонахождении Суровикина сообщил российский Telegram-канал "Коммерсантъ" 12 мая.

Экс-командующего российских войск заметили в столице страны, когда он в окружении еще нескольких чиновников и военных шел возлагать цветы к могиле неизвестного советского солдата, расположенной в пределах военного кладбища Дели Ибрагим. Чиновники на фотографии несут венок цветов, обмотанный лентой с цветами российского флага, а на их одежде красуются георгиевские ленты.

Фото посольства РФ | Суровикин в Алжире

Стоит заметить, что в заметке нет прямого упоминания о том, что на кадрах видно именно Сергея Суровикина. Указано лишь, что это "руководитель группы российских военных специалистов в Алжире".

До этого "Коммерсантъ" в сентябре 2023 года писал, что Суровикин находится в Алжире вместе с представителями российского Минобороны, где его, вероятно, могут назначить на дипломатическую должность, связанную с "работой на восточном направлении".

Почему исчез Суровикин

8 октября 2022 года Сергей Суровикин по приказу Минобороны РФ получил должность командующего Объединенной группировки войск на войне в Украине. Именно при его руководстве российская армия начала массированно атаковать украинские энергетические объекты.

С именем Суровикина связывают сооружение на оккупированных территориях обширной сети траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, которые получили название "линии Суровикина".

Суровикин исчез из медийного поля после так называемого "мятежа Пригожина" в июне 2023 года, а в январе 2023 года президент России Владимир Путин уволил его с должности руководителя военных сил ВС РФ, назначив вместо него Валерия Герасимова.

В сентябре 2023 года российские СМИ писали, что российские власти удалили все упоминания о Суровикине.

Напомним, 12 мая Россию официально признали виновной в сбивании малайзийского "боинга".