Екскомандувач ЗС РФ в Україні Суровікін несподівано знайшовся: "засвітився" у Північній Африці (фото)

Колишній головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ і генерал, який був командувачем російських військ на війні в Україні, Сергій Суровікін знайшовся: фото з ним виклали на сторінці посольства Росії в Алжирі. До цього з червня 2023 року і так званого "заколоту Пригожина" генерал раптово зник з медійного поля.

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Про місцеперебування Суровікіна повідомив російський Telegram-канал "Коммерсантъ" 12 травня.

Екскомандувача російських військ помітили у столиці країни, коли він в оточенні ще кількох посадовців та військових йшов покладати квіти до могили невідомого радянського солдата, розташованої в межах військового кладовища Делі Ібрагім. Посадовці на фотографії несуть вінок квітів, обмотаний стрічкою з кольорами російського прапора, а на їхньому одязі красуються георгіївські стрічки.

Фото посольства РФ | Суровікін в Алжирі

Варто зауважити, що у дописі немає прямої згадки про те, що на кадрах видно саме Сергія Суровікіна. Вказано лише, що це "керівник групи російських військових спеціалістів в Алжирі".

До цього "Коммерсантъ" у вересні 2023 року писав, що Суровікін перебуває в Алжирі разом із представниками російського Міноборони, де його, ймовірно, можуть призначити на дипломатичну посаду, пов'язану з "роботою у східному напрямку".

Чому зник Суровікін

8 жовтня 2022 року Сергій Суровікін за наказом Міноборони РФ отримав посаду командувача Об'єднаного угруповання військ на війні в Україні. Саме за його керівництва російська армія почала масовано атакувати українські енергетичні об'єкти.

З іменем Суровікіна пов'язують спорудження на окупованих територіях великої мережі траншей, мінних полів, загороджень із колючого дроту, які отримали назву "лінії Суровікіна".

Суровікін зник з медійного поля після так званого "заколоту Пригожина" у червні 2023 року, а в січні 2023 року президент Росії Володимир Путін звільнив його з посади керівника військових сил ЗС РФ, призначивши натомість Валерія Герасимова.

У вересні 2023 року російські ЗМІ писали, що російська влада видалила всі згадки про Суровікіна.

Нагадаємо, 12 травня Росію офіційно визнали винною у збитті малайзійського "боїнга".