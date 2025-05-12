Екскомандувач ЗС РФ в Україні Суровікін несподівано знайшовся: "засвітився" у Північній Африці (фото)
Колишній головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ і генерал, який був командувачем російських військ на війні в Україні, Сергій Суровікін знайшовся: фото з ним виклали на сторінці посольства Росії в Алжирі. До цього з червня 2023 року і так званого "заколоту Пригожина" генерал раптово зник з медійного поля.
Про місцеперебування Суровікіна повідомив російський Telegram-канал "Коммерсантъ" 12 травня.
Екскомандувача російських військ помітили у столиці країни, коли він в оточенні ще кількох посадовців та військових йшов покладати квіти до могили невідомого радянського солдата, розташованої в межах військового кладовища Делі Ібрагім. Посадовці на фотографії несуть вінок квітів, обмотаний стрічкою з кольорами російського прапора, а на їхньому одязі красуються георгіївські стрічки.
Варто зауважити, що у дописі немає прямої згадки про те, що на кадрах видно саме Сергія Суровікіна. Вказано лише, що це "керівник групи російських військових спеціалістів в Алжирі".
До цього "Коммерсантъ" у вересні 2023 року писав, що Суровікін перебуває в Алжирі разом із представниками російського Міноборони, де його, ймовірно, можуть призначити на дипломатичну посаду, пов'язану з "роботою у східному напрямку".
Чому зник Суровікін
8 жовтня 2022 року Сергій Суровікін за наказом Міноборони РФ отримав посаду командувача Об'єднаного угруповання військ на війні в Україні. Саме за його керівництва російська армія почала масовано атакувати українські енергетичні об'єкти.
З іменем Суровікіна пов'язують спорудження на окупованих територіях великої мережі траншей, мінних полів, загороджень із колючого дроту, які отримали назву "лінії Суровікіна".
Суровікін зник з медійного поля після так званого "заколоту Пригожина" у червні 2023 року, а в січні 2023 року президент Росії Володимир Путін звільнив його з посади керівника військових сил ЗС РФ, призначивши натомість Валерія Герасимова.
У вересні 2023 року російські ЗМІ писали, що російська влада видалила всі згадки про Суровікіна.
Нагадаємо, 12 травня Росію офіційно визнали винною у збитті малайзійського "боїнга".