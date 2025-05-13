Повсюду слышны выстрелы, на улицах танки: в Ливии вспыхнула гражданская война (видео)

Между ливийским городом Мисрата и столицей Триполи вспыхнула гражданская война: в столице слышна сильная стрельба, на улицах военная техника. Причиной стало убийство лидера ливийского ополчения Абдула Гани аль-Кикли (Генива)

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Об обострении ситуации в Ливии рассказало издание Clash Report.

В сети также распространили кадры, на которых видно военную технику на улицах города, вооруженных людей, вспышки в небе, а также слышна стрельба.

По данным издания, военная техника, в том числе танки, была выведена на улицы ливийской столицы после роста напряженности. Из-за стрельбы и опасной ситуации в Триполи людей призвали находиться дома.

Местный аэропорт Митига, расположенный в Триполи, приостановил свою работу. Авиарейсы были перенаправлены в Мисурату. Также из аэропорта Митига были эвакуированы гражданские самолеты из-за опасений столкновений между мятежниками.

Сейчас о последствиях вспышки гражданской войны не сообщается.

Отметим, что в Ливии регулярно происходят гражданские войны: Первая гражданская война в стране была объявлена в 2011 году, когда вспыхнули столкновения между силами, лояльными к полковнику Муаммару Каддафи, руководившему страной с 1969 года, и повстанческими группами.

В течение 2014-2020 годов в Ливии вспыхнула Вторая гражданская война, ставшая многосторонним военным конфликтом между различными вооруженными формированиями.

Напомним, в январе в Ливии была зафиксирована первая потеря тяжелого ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar Akinci.

В сентябре 2024 года СМИ сообщили об убийстве в Ливии "короля контрабандистов", который перенаправлял в Европу в том числе людей.