Всюди чутно постріли, на вулицях танки: у Лівії спалахнула громадянська війна (відео)

Між лівійським містом Місрата та столицею Триполі спалахнула громадянська війна: у столиці чутно сильну стрілянину, на вулицях військова техніка. Причиною стало вбивство лідера лівійського ополчення Абдула Гані аль-Кіклі (Геніва)

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Про загострення ситуації у Лівії розповіло видання Clash Report.

У мережі також поширили кадри, на яких видно військову техніку на вулицях міста, озброєних людей, спалахи у небі, а також чутно стрілянину.

За даними видання, військова техніка, зокрема танки, було виведено на вулиці лівійської столиці після зростання напруження. Через стрілянину та небезпечну ситуацію в Триполі людей закликали перебувати вдома.

Місцевий аеропорт Мітіга, розташований у Триполі, призупинив свою роботу. Авіарейси були перенаправлені до Місурата. Також з аеропорту Мітіга було евакуйовано цивільні літаки через побоювання зіткнень між бунтівниками.

Наразі про наслідки спалаху громадянської війни не повідомляється.

Зазначимо, що у Лівії регулярно відбуваються громадянські війни: Перша громадянська війна в країні була оголошена у 2011 році, коли спалахнули сутички між силами, лояльними до полковника Муаммара Каддафі, що керував країною з 1969 року, та повстанськими групами.

Упродовж 2014-2020 років в Лівії спалахнула Друга громадянська війна, що стала багатостороннім воєнним конфліктом між різними збройними формуваннями.

Нагадаємо, у січні у Лівії було зафіксовано першу втрату важкого ударного безпілотника турецького виробництва Bayraktar Akinci.

У вересні 2024 року ЗМІ повідомили про вбивство у Лівії "короля контрабандистів", який перенаправляв до Європи зокрема людей.